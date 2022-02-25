Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Avrupa’da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları yüzde 30 geriledi.
Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 avrodan kapanmıştı.
Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03’de 93,7 avroyu gördü. Böylece Avrupa’da doğalgaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi.
Rusya’nın boru hatlarıyla Avrupa’ya gaz tedarikini arttırdığı yönünde açıklamalar fiyatları aşağı yönlü etkiledi.
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan tedarik ediyor.
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