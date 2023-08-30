Dünyada bir süre sonra lityum sıkıntısı olabilir mi?

CNBC'nin aktardığı bir analize göre talep arttıkça dünya lityum kıtlığıyla karşı karşıya kalabilir ve bazı analistler bunun 2025 gibi kısa bir sürede gerçekleşebileceğini düşünüyor. Ancak diğer analistler ise bu sıkıntının daha uzun bir zaman diliminde ortaya çıkacağını düşünüyor.

BMI, 2025 yılına kadar bir lityum arz açığı olacağını tahmin edenler arasında yer aldı. Yakın zamanda yayınlanan bir raporda BMI, bu açığı büyük ölçüde Çin'in lityum talebinin arzı aşmasına bağladı. Raporda, "2023-2032 yılları arasında Çin'in sadece elektrikli araçlara yönelik lityum talebinde yıllık ortalama %20,4'lük bir büyüme bekliyoruz" denildi.

Buna karşılık, Çin'in lityum arzının aynı dönemde sadece %6 büyüyeceğini belirten BMI, bu oranın öngörülen talebin üçte birini bile karşılayamayacağını sözlerine ekledi.

ÇİN EN BÜYÜK 3. ÜRETİCİ

Çin, elektrikli araç bataryalarının ayrılmaz bir parçası olan lityumda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumunda. Makaleye göre dünya 2021 yılında 540.000 metrik ton lityum üretti ve Dünya Ekonomik Forumu 2030 yılına kadar küresel talebin 3 milyon metrik tonun üzerine çıkacağını öngörüyor.

S&P Global Commodity Insights tarafından yapılan tahminlere göre, elektrikli araç satışları 2023 yılında 13,8 milyona ulaşacak, ancak daha sonra 2030 yılına kadar 30 milyonun üzerine fırlayacak.

Deutsche Bank'ın lityum ve temiz teknoloji hisse senedi araştırma direktörü Corinne Blanchard ise "Temelde lityum endüstrisi için bir kıtlık olduğuna inanıyoruz. Elbette arzın artacağını tahmin ediyoruz, ancak talep çok daha hızlı bir şekilde artacak" diyor.

Blanchard, 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık 40.000 ila 60.000 ton lityum karbonat eşdeğeri "mütevazı bir açık" görürken, 2030 yılı sonuna kadar 768.000 tonluk daha geniş bir açık olacağını tahmin ediyor.

DİĞER ANALİSTLER FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Diğer analistler açığın bu kadar yakın bir zamanda ortaya çıkacağını düşünmüyor, ancak yine de on yılın sonunda bir açık olacağını öngörüyorlar.

110 LİTYUM MADENİ

Refinitiv verilerine göre şu anda dünyada sadece 101 lityum madeni bulunuyor. Rystad Energy Başkan Yardımcısı Susan Zou, toplam lityum madeni arzının 2023 ve 2024 yıllarında yıllık %30 ve %40 oranında artacağını ve madencilerin "ulaşımı elektrikli hale getirmeye yönelik küresel bir itici gücün" ortasında hem mevcut hem de sıfırdan projeler geliştirmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

GELECEK YIL LİTYUM FAZLASI OLABİLİR AMA...

Bu durum gelecek yıl küresel bir lityum fazlasına işaret etse de, 2028'de tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşanmaya başlayabilir.

Zou, ABD ve Avrupa'daki bölgesel madencilik ve işleme kapasitelerinin elektrikli araçlara yönelik talebi karşılayamayabileceğini belirterek, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, lityum arzı dünya düzeyinde yeterli kalsa da, bölgesel arz dengesizliği hala kaçınılmaz" diyor.

BİR SENARYO

"Küresel batarya tedarik zinciri, arz artışının talep artışına ayak uyduramayacağı bu on yılın sonuna yaklaşırken lityumu yine eksiklik içinde bulabilir"

Zou bu senaryoda lityum fiyatlarının 2022'deki tarihi zirvelerine çıkabileceğini ve bunun da batarya üretim maliyetlerini artıracağını söyledi.

Piedmont Lithium'dan Keith Phillips ise elektrikli araçların büyümesinin lityum arzına olan ihtiyacı artırdığını söylüyor.

Piedmont Lithium'un ticari müdürü Austin Devaney, CNBC'ye yaptığı açıklamada, lityum madenlerinin ilk keşiften tam teşekküllü lityum işletmesine kadar genellikle "10 yıl veya daha uzun" sürdüğünü söylüyor.

Devaney, elektrifikasyon taleplerini desteklemek için eninde sonunda yeterli lityum olacağına inanıyor. Ancak yakın vadede, arz kısıtlamalarının lityum fiyatlandırması üzerindeki etkisini de bekliyor.