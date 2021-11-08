‘Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’nı hayata geçiren Uğur Okulları, öğrencilerine bilinçli üretim ve tüketim farkındalığı kazandırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda dört tema başlığı altında ders içi etkinlikler, çeşitli eylem planları gerçekleştiriliyor. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar farklı kademelerde eğitim veren Uğur Okulları, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışıyor.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te okul sayımızı 150’ye, kurs sayımızı da 200’e çıkarmayı hedefliyoruz.

18 bin 500 olan istihdamımızı ise 28 bine çıkarmayı öngörüyoruz. Eğitime, iş gücüne, fiziki ortamlara ve dijital platforma yatırım yapmaya odaklanıyoruz” diye konuşuyor.

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