Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş., şirketin azınlık hissesine yatırım yapılması amacıyla sözleşme imzaladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve önde gelen yenilenebilir enerji şirketi Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş., şirketin azınlık hissesine yatırım yapılması amacıyla 21 Ağustos 2021 tarihinde sözleşme imzaladı. Bu çerçevede, kapanış işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte hisse devri gerçekleşecek.

2017 yılında kurulan Biotrend Enerji’nin ana faaliyetleri katı atık yönetimi ve belediye imtiyazları altında yenilenebilir enerji üretimidir. Şirket, İzmir, Bursa, Balıkesir, Hatay, Uşak, Sivas, Aydın, Çanakkale ve Malatya illerinde toplam kurulu 72,6MW kurulu güce sahip 18 atıktan enerji tesisine faaliyet göstermektedir. Biotrend Enerji, Nisan 2021’den beri Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

Türkiye’nin önde gelen özel atık yönetimi şirketlerinden birinin hissedar adayı olan EBRD, belediye atık yönetimine özel sektör katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Banka, belediye hizmetine odaklanan kamu-özel sektör ortaklıklarının yasal çerçevesini iyileştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler ile birlikte çalışıyor.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Zayıf atık yönetimi Türkiye’de şehirlerdeki en önemli çevre sorunlarından biri. Belediyeler kendi yetki alanlarında atık yönetiminden sorumlu olsalar da teknik, mali ve yönetsel kısıtlamalarla karşı karşıyalar. Biotrend Enerji gibi bilgi birikimine sahip özel şirketlerin, yenilenebilir enerjinin kurulu kapasitesini artırırken, şehirlerin atık sorununu çözmesine yardımcı olacağını düşünüyorum” dedi.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan ise; “Sürdürülebilir bir dünya için en önemli faktörlerden biri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. İklim değişikliğinin etkileri, geçtiğimiz haftalarda Akdeniz kıyılarında meydana gelen yangınlarla kendini bir kez daha gösterdi. Yenilenebilir enerji alanında yapılan yeni yatırımlarla, daha iyi bir gelecek ve daha sağlıklı bir nüfus için karbon salınımını azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak mümkün. Biyokütle enerjisinin kullanımı sera gazı emisyonlarını azaltır ve iklim değişikliğini yavaşlatır. Ayrıca atıkların geri dönüşümü sayesinde toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması sağlanarak su ve besin maddesi üretimi sağlanır. Biotrend Enerji, son 3 yılda hem ciro hem de FAVÖK bazında yaklaşık 5 kat büyüdü. 2021 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. EBRD ile gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz iş birliğinin, bizi istikrarlı bir şekilde hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağını öngörüyoruz” diye konuştu.

EBRD birlikteliği, yalnızca Biotrend Enerji’nin mali gücünü kuvvetlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda kurumsal yönetim ve iklim riski yönetimini ilerletecek, daha yüksek çevre standartları ve satın alma uygulamalarını benimseyecek ve işyerinde cinsiyet eşitliğini destekleyecektir. EBRD, Türkiye’nin önde gelen kurumsal yatırımcılarından biri olarak, bugüne kadar yüzde 95’i özel sektörde olmak üzere 349 proje aracılığıyla ülkeye yaklaşık 14 milyar Euroyatırım yaptı.