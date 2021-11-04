ODE Yalıtım, Eskişehir’deki 20 bin metrekarelik üretim tesisinin çatısının tamamını kaplayacak şekilde güneş paneli kuruyor. 5.300 panelin yerleştirileceği, 2.400 kWp kurulu güce sahip sistem, tesisin enerji ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayacak. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2022 yılı Mart ayında devreye alınacak sistem ile şirketin çevreye duyarlı üretim misyonu doğrultusunda önemi bir adım daha attıklarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Yüzde 100 yerli sermayeli yalıtım şirketi ODE Yalıtım, yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırıma imza atıyor. Eskişehir’deki 20 bin metrekarelik üretim tesisinin çatısının tamamını kaplayacak şekilde güneş paneli (fotovoltaik) kuran ODE Yalıtım, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını güneşten karşılayacak.

Güneşten üretilecek enerjinin tamamını öz tüketiminde kullanacak olan ODE Yalıtım, 5.300 panelin yerleştirileceği sistem ile 2.400 kWp kurulu güce sahip olacak. Sistemin 2022 yılı Mart ayında devreye alınması hedefleniyor.

“İhtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayıncaya dek yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Dünyada enerji kaynaklarının hızla tükendiğini ve fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının çevreye geri dönüşü olmayan zararlar verdiğini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Son dönemde etkilerini çok daha fazla hissetmeye başladığımız iklim krizi kaynaklı doğal afetlerin en büyük nedeni insan kaynaklı emisyonlar. Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Biz de ODE Yalıtım olarak çevreye duyarlı üretim misyonumuzu bir adım daha ileri taşıyor ve Eskişehir’deki tesisimizin elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını güneşten karşılamak üzere önemli bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım bizim için bir başlangıç. Hedefimiz üretim tesislerimizdeki enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayıncaya dek bu alandaki yatırımlarımıza devam etmek” dedi. Turan, yenilenebilir enerji yatırımlarının çevreye sağladığı katkıların yanı sıra Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmada da çok önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekti.

“Enerji ve suda hem tüketimi hem de fireleri azaltıyoruz”

Çevreye duyarlı üretim misyonuyla sürdürdükleri diğer çalışmalarına da değinen Turan şöyle devam etti:

“AB İklim Yasası başta olmak üzere yeşil dönüşüm sürecindeki tüm gelişmeleri şirket içinde oluşturduğumuz Verimlilik Komitesi sayesinde yakından takip ediyoruz. Avrupa’nın 2050 yılı için hedeflediği sıfır atık hedefine şimdiden çok yakınız. Ürettiği yalıtım ürünleri gruplarının tamamında ve 16 ürün serisinde Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesine sahip tek yalıtım şirketiyiz. Hem enerji ve su tüketimini hem de fireleri azaltmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”