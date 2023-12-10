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Elektrik, şarj ağı... EPDK 20 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 20 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi.

10 Aralık 2023 | 11:20
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Elektrik, şarj ağı... EPDK 20 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  • Buna göre, elektrik piyasasında 4 şirkete üretim lisansı ve 5 şirkete tedarik lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verilirken 2 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.
  • Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 8 şirket şarj ağı işletmeci lisansı aldı.
  • Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.
  • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 2 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.
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