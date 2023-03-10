Elektrik ve enerji sektörü İstanbul’da buluşuyor

Yapılan açıklamaya göre IEEE (Amerikan Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) 160’tan fazla ülkede yaklaşık 500 bin üyesiyle yılda 2 binden fazla etkinliğe imza atıyor.



22-25 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşecek fuar uluslararası düzeyde akademisyenleri, araştırmacıları, endüstriyel uzmanları ve teknoloji liderlerini ağırlayacak. Fuara elektrik, enerji ve çevre, bilişim ve finans gibi çeşitli alanlarında sektörün önde gelen şirketleri katılacak.

Yeni teknolojiler tanıtılacak

Üç gün sürecek 2023 IEEE PES GT&D Uluslararası Konferans ve Fuar Etkinliği’nde elektrik ve enerji sanayi ile birlikte elektrik şebekelerinin problemlerinin çözümlerine yönelik paneller düzenlenecek, geleceğin elektrik şebekeleri, enerji sistemleri ve çevre ile ilgili teknolojilere yönelik çeşitli bilimsel ve teknolojik oturumlar yapılacak. Konferans boyunca; elektrik şebekeleri, enerji ve bilişim alanında yeni teknolojilerin tanıtılmasının yanısıra gelişmiş teknolojik ürünler de sergilenecek.

Organizasyonda ele alınacak konu başlıklarından bazıları ise şöyle;

• Enerji, Çevre ve Karbonsuzlaştırma

• İklim değişikliği ve Elektrik Üretim Üzerine Etkileri

• Yeşil Enerji Dönüşüm Sistemleri

• Elektrik Santrallerinin İzlenmesi, Korunması, Kontrolü ve Otomasyonu

• Nükleer Güç Üretiminin Geleceği

• İklim Değişikliğinin Dağıtım ve İletime Etkisi

IEEE PES Türkiye Topluluğu tarafından organize edilen fuarın başkanlığını Prof. Dr. Ömer Usta üstleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknik sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğin ev sahipliğini ise EnerjiSA ve EAE Elektrik yapıyor. Etkinliğe IEEE Dünya Başkanı seçilen Prof. Saifur Rahman da katılacak.

Yeşil Kentler için buluşma

Fuar kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesi ve IEEE PES GT&D arasında düzenlenen protokol ile, “2023 Türkiye Akıllı & Yeşil Binalar ve Kentler Kongresi-1: Teoriden Uygulamaya” temasıyla toplantılar da düzenlenecek. Kongre, Türkiye'nin ilk yeşil bina ve yerleşme sertifikasının genel kurgusunu oluşturan ve eğitimini veren İTÜ öncülüğünde YES-Tr Eğitmenleri tarafından koordine ediliyor. Kongrede akademik ve uygulama düzeyinde bildiriler, posterler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek; bakanlıklar, belediyeler, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri deneyim ve önerilerini paylaşacak. Kongrenin, Türkiye Akıllı & Yeşil Binalar ve Yerleşmeler Platformu’nun (TÜRAYEP) kurulmasına öncülük etmesi hedefleniyor.