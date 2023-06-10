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Elektrikli araçların şarjı için ilginç öneri: Güneş Ağacı

Independent'ın haberine göre Birleşik Krallık merkezli bir girişim elektrikli arabalara temiz enerjili şarj istasyonları sağlamak üzere 'Güneş Ağaçları' üzerinde çalışıyor.

10 Haziran 2023 | 23:16
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Elektrikli araçların şarjı için ilginç öneri: Güneş Ağacı

Habere göre geçen yıl kurulan SolarBotanic Trees, biri 5,5 metre diğeri 3,5 metre olmak üzere iki farklı boyutta versiyon geliştirdi. Ağaçların ilk olarak gelecek yılın başlarında Oxford'da kurulumunun yapılması planlanıyor.

SolarBotanic'in CEO'su Chris Shelley, The Independent'a "Buradaki fikir, güneş panellerini ağaç kanopisi gibi kubbeli bir yüzeye yerleştirmek ve ardından gövdenin içine bir batarya depolama sistemi koymak" diyor.

Haberde "Güneş pilleriyle bataryaları aynı yapıya yerleştirmek çok pratik çünkü bu sayede sadece yedekteki şebeke kaynağına bel bağlamadan fazla enerjiyi depolayabiliyorlar" yorumu var.

Habere göre asıl fikir, ekstra güç üretmek için rüzgarda dalgalanan fotovoltaik yaprakları kullanarak hem güneş hem de rüzgar enerjisini toplayabilen bir yapı tasarlamaktı. Ön araştırmalar bu yöntemle rüzgar enerjisi toplamanın, henüz ticari açıdan kısa vadede elverişli olacak kadar gelişmediğini ortaya koysa da bu yöntemin gelecekte kullanılma ihtimali devam ediyor.

SolarBotanic, güneş ağaçlarını 2024'ün başında Birleşik Krallık'taki müşterilere ulaştırmak adına gelecek aylarda üretime başlamaya odaklanıyor.

Şirketin yeni planları arasında şehir meydanlarında ve bar bahçelerinde kullanılacak büyük ağaçlar da yer alıyor. Ağaçların altına banklar yerleştirilecek, isteyenler telefonlarını şarj edebilecek ve hatta dahili kızılötesi ısıtıcılar sayesinde burada ısınabilecek.

Shelley, "Ana tema üzerinden tasarlanan epey fazla varyasyon var" dedi ve şöyle devam etti:

"Şebekeden bağımsız olan ve elektrikli araçların elektrik ihtiyacını karşılaması gerekmeyen versiyonlar telefon ve dizüstü bilgisayar şarjı, bank ve çardağıyla, çalışma alanı veya sosyal alanlar olarak şehir meydanlarında hizmet verebilir. Ticari amaçlı ve belediyelere ait kullanımların ötesinde, bu ağaçlar çatılardaki güneş paneli sistemlerini desteklemek üzere evlerin bahçelerine yerleştirilebilir ya da birkaç tanesi orta büyüklükteki bir evin yıllık elektrik ihtiyacını bile karşılayabilir"
 

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