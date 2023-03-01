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Elektrikte gün öncesi azami fiyat düşürüldü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 50 liraya düşürdü.

01 Mart 2023 | 09:26
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Elektrikte gün öncesi azami fiyat düşürüldü

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 50 lira olarak uygulanacak.

EPDK şubatta, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 650 lira olarak belirlemişti.

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