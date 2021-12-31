Elektrikte zam var… Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, 2022 için belirlenen elektrik tarifelerinin Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, salgın koşulları sebebiyle ham madde fiyatlarında yaşanan artışların enerji maliyetlerini de artırdığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliğiyle bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021’de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur. Geldiğimiz noktada ise enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır.”

Bu kapsamda, verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak’tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

ELEKTRİKTE GÜVENCE BEDELİ

Elektrikte güvence bedelinde sanayi ve ticaret aboneleri için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için ise 45,6 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararına göre, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak’tan itibaren geçerli güvence bedelleri belirlendi.

Buna göre, güvence bedelinde sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başı birim bedeli 129,6 lira, mesken için 45,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 22,8 lira, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abone grubu için 61,5 lira oldu.

Ayrıca, Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve reaktif sayaç bedeli 33,7 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif ve reaktif sayaç bedeli ise 42,7 lira oldu.

EPDK’nin kurul kararına göre görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi bırakma bedeli ise alçak ve orta gerilim için 72 kuruş, ikinci bildirim bırakma bedeli 1,44 lira olarak belirlendi.