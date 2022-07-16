Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli getirildi. Kurul üyeliklerine, İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç atandı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli getirildi. Kurul üyeliklerine, İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç atandı.
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