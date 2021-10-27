İklim krizi kaynaklı doğal afetler ve etkisi gün geçtikçe daha fazla hissedilen küresel ısınma ile birlikte sanayicilerde çevreci üretim yapmaya yönelik farkındalık artıyor. Bununla birlikte Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi mekanizmalarla verimli ve emisyondan arındırılmış üretimin bir tercihten öte zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, bu sürece katkı sunmak üzere ‘Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu’ başlıklı bir çalışma hazırladı. Sanayi tesislerinde enerji verimliliği alanındaki mevcut durumu ortaya koymak üzere hazırlanan rapor kapsamında 14 sektördeki 320 işletme incelendi, 12 farklı verimlilik artırıcı projenin vaka analizleri paylaşıldı.

Emisyon kaynaklı çevre kirliliğinin ve enerjiyi verimsiz kullanmanın doğal yaşama geri döndürülemez zararlar verdiğini söyleyen ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, “Eğer enerji ve kaynak verimliliği odaklı bir yaklaşımı yani ‘yeşil’ ekonomik büyüme ve kalkınma modelini benimser, enerji kullanımımızı azaltır, geriye kalan kısmı da temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edebilirsek hem iklim krizine sebep olan sera gazı emisyonlarını azaltır hem de daha büyük ve yıpratıcı etkilerden kaçınabiliriz. Bu süreçte işletmelere özellikle sanayicilere önemli görevler düşüyor. Biz de Türkiye’nin ilk global enerji hizmet şirketi olmamızın getirdiği sorumluluğun bilinciyle hazırladığımız bu rapor ile Türk sanayisinin enerji verimliliği alanında yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyduk. Bu tablo, en yeni ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlanan enerji verimliliğinin işletmelerin odağındaki ilk konu olması gerektiğini gösteriyor” dedi.

“İşletmeler bir kuruş harcamadan enerji verimli hale getirilebilir”

Onur Ünlü raporda ayrıca, enerji verimlilik projelerinin hayata geçmesinin önündeki en önemli engel olarak tespit edilen finansmana erişim konusunda ‘en yaratıcı finansman çözümü’ olarak tanımlanan Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile ilgili detaylı bilgilere yer verdiklerini belirtti. EPS ile tüm maliyeti enerji hizmet şirketlerinin üstlendiğini hatırlatan Ünlü şöyle devam etti; “Bu sayede sanayiciler bir kuruş dahi yatırım yapmadan tesislerini enerji verimli hale getirilebiliyor. İşletmelerin EPS veya diğer destek mekanizmalarından yararlanarak, yeni dünya düzeninde rekabet edebilecek karbon nötr yapıya ulaşmaları mümkün.”

1,1 milyon ton emisyon azaltılabilir

‘Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu’ kapsamında ESCON Enerji 45 şehirde, 14 sektörde faaliyet gösteren toplam 320 sanayi tesisi ve ticari binada enerji etüt çalışması yaptı. İşletmelerin toplam enerji tüketimi yıllık 6,6 milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) olarak hesaplandı. Bu sanayi tesisleri ve ticari binalarda enerji verimliliği projelerinin hayata geçmesi ile sağlanabilecek emisyon azaltımı toplam 1,1 milyon ton karbondioksit olarak hesaplanırken, proje yatırımlarının ortalama geri ödeme süresinin ise yaklaşık 2 yıl 8 ay olduğu belirlendi.

Ortalama tasarruf potansiyeli yüzde 30

İncelenen sektörlerin Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık üçte ikisinden sorumlu olan sanayi ve binalar için örneklem oluşturduğu belirtilen raporda, enerji verimliliği çalışmaları yapıldığı takdirde bu sektörlerde sağlanabilecek tasarruf potansiyelinin yüzde 30 olduğu ifade edildi. Tasarruf potansiyeli en yüksek alan yüzde 67,3 ile ticari binalar olurken, onu 49,9 ile orman ürünleri, yüzde 45,07 ile kağıt ve yüzde 44,7 ile gıda sektörü izledi.

En yüksek yatırım maliyeti ticari binalarda

Raporda tasarruf potansiyeli en yüksek yapılar olan ticari binaların enerji verimliliği yatırım maliyetlerinin sanayiye göre daha fazla olduğu görüldü. 1 TEP tasarruf sağlayabilmek için ticari binalarda yapılması gereken yatırım maliyeti 14 bin 418 TL olurken, çimentoda bu rakam 14 bin 196 TL, camda ise 12 bin 706 TL oldu. Seramik ise 1 TEP için 1.671 TL ile en az yatırım maliyeti gerektiren sektör olarak dikkat çekti.

En kısa geri ödeme süresi kağıt, en uzun tekstil

ESCON Enerji’nin raporunda enerji verimliliği yatırımlarının ortalama geri ödeme sürelerine de yer verildi. Sektörlerin ortalaması 2 yıl 8 ay olurken, en kısa geri ödeme süresinin 1 yıl 3 ay ile kağıt sektöründe olduğu belirlendi. Kağıdı 1 yıl 6 ay ile kimya-petrokimya ve 1 yıl 7 ay ile seramik sektörü takip etti. Geri dönüş süresinin en uzun olduğu sektör ise 5 yıl 8 ay ile tekstil oldu.