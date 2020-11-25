Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Malkoçlar-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Trakyagaz Delta Enerji Doğal Gaz Boru Hattı ve Akmaya Doğal Gaz Boru Hattı güzergahlarının, “Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı” projesiyle kesişen kısımlarının deplase edilmesi amacıyla Kırklareli ve Lüleburgaz sınırları içinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Kahramanmaraş’ta doğal mineralli su arama ve jeotermal kökenli gaz arama sahaları ihaleye çıkarıldı.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 1 adet doğal mineralli su arama alanı ve Türkoğlu ilçesinde 2 adet jeotermal kökenli gaz arama sahası açık artırma usulüyle ihale edilecek. İhale, 21 Ocak’ta gerçekleştirilecek.