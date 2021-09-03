Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji’nin Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanlığı’na Ebru Taşcıoğlu, İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı görevine de Yakup Aydilek atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde uzun vadeli değer yaratma ve geleceğin enerji dünyasını şekillendirme vizyonu doğrultusunda “Sürdürülebilir ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanlığı” ve insan odağı ve geleceğe uyum vizyonu doğrultusunda ise “İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı” birimleri yapılandırıldı.

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren elektrik dağıtım ve satış sektörü şirketi Enerjisa Enerji, bünyesinde yeni oluşturulan Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı pozisyonuna daha önce Enerjisa Dağıtım Şirketleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü görevinde bulunan Ebru Taşcıoğlu atandı.

Şirketin insan odaklı ve geleceğe uyum vizyonu doğrultusunda, mevcut İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler yapısı gözden geçirilerek “İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı” yapısı oluşturuldu.

Bu pozisyona ise 2010 yılından beri Enerjisa Enerji satış şirketlerinde Operasyon, Kanal Yönetimi ve Regülasyon alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenen Yakup Aydilek atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, atamalarla ilgili olarak, “Enerjisa Enerji olarak sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağımıza alarak yeni enerji dünyasının lideri olma vizyonu belirledik. Bu vizyonla oluşturduğumuz yeni organizasyon yapımızın şirketimize ve sektörümüze katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Yeni görevlerinde atanan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.