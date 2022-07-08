Elektrik üretim şirketi Enerjisa’dan, eğitim alanında önemli bir adım geldi. Enerjisa Üretim ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi iş birliğinde hayata geçen profesyonel gelişim programı Power MBA, kariyerini enerji alanında sürdürmek isteyenlere uçtan uca eğitim ve gelişim olanağı sunuyor.

Enerjisa Üretim, sektörün bilgi birikimini sürekli geliştirme amacıyla enerji sektöründe kariyer hedefleyen katılımcılarına özel geliştirdiği ikinci programı ile sektörün geleceğine yön vermeyi hedefliyor. Eğitim programı ile çalışanların kariyer yolculuklarını da destekliyor. 2021 yılında başlatılan profesyonel gelişim programı Power MBA, Enerjisa Üretim’in bilgi birikimini sürekli geliştiren, standartları belirleyen ve sektörün geleceğine yön veren enerji şirketi olma amacına yönelik hizmet ediyor.

Enerjisa Üretim’in insan odaklı çalışan deneyimi yaklaşımı doğrultusunda Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ile hayata geçirdiği Power MBA programı sayesinde katılımcılar, enerji sektörüne dair güçlü bir perspektif kazanıyor. Enerji Üretim çalışanlarının yanı sıra Türkiye ve yurt dışından da katılımcı kabul eden Power MBA, enerji sektörünün uzmanlık alanlarını tanımak ve bakış açısını geliştirmek isteyen profesyonellere olanak sağlıyor.

7 AYLIK PROGRAM

Yedi ay süren Power MBA programı, katılımcıların kapsamlı eğitimlerden geçirilmesiyle sona eriyor ve katılımcılar katılım belgelerini alıyor. Şu ana kadar ilk dönem 21 mezun veren Power MBA programının ilerleyen dönemlerinde kontenjan sayısının artırılması hedefleniyor.

Power MBA programının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl “Enerji sektöründe bir ilk olan Power MBA programının, yeni motivasyonlar oluşturacağına inanıyoruz. Bireysel çabalardan takım olmaya dair yeni heyecanların geliştirilmesine olanak sağlıyoruz. Katılımcıların ise düşünce dünyasında fark yaratacağına inanıyoruz. İlk mezunlarımızı çok kısa bir süre önce verdik. Aldığımız başarılı sonuçların ardından yeni dönemdeki programımızda geliştirmeler yaptık. İlk dönemde sadece İngilizce kaynak ve eğitim dili Türkçe’ydi. Yeni dönemde programın eğitim dilini Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olacak şekilde düzenledik ve 3 sınıf olarak açtık. Kontejyanımızı ise geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıkardık ve programımıza uluslararası katılımcıları da dahil ettik” dedi.