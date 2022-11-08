Büyükdağ Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Büyükdağ; “Halihazırda Şanlıurfa’da güneş enerjisi santralimiz var. Bu alana gelecek 5 yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıca elektrikli otomobillere şarj istasyonu kurmak için de lisansımızı aldık. Hızlıca bu istasyonlarımızı da devreye alacağız. 1 yılda 500 şarj istasyonuna ulaşacağız. Turizm sektöründe de yatırımları hızlandıracağız. Kuşadası’nda 30 milyon dolarlık turizm ve gayrimenkul yatırımımız olacak.” dedi.

Satış-pazarlama, enerji, iletişim, inşaat ve araç muayene sektörlerinde faaliyet gösteren ve 800 kişiye istihdam sağlayan Büyükdağ Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Büyükdağ, şirketin gelecek hedeflerini açıkladı. Enerji sektörünün şirketin yatırım yapacağı alanlar arasında yer aldığını dile getiren Büyükdağ, “Yakın zamanda otomobil şarj istasyonu kurmak için lisansımızı aldık. Çok kısa süre içerisinde şarj istasyonlarımızı kurmaya başlayacağız. Bunları Türkiye’nin dört bir tarafına yaymak istiyoruz. Şarj istasyonlarına 1.5 milyon dolar yatırım yapacağız. İlk etapta aldığımız lisans gereği 50 adet şarj istasyonumuz devreye girecek. Sonrasında ise hızlı bir kurulum sürecine gireceğiz.” diye konuştu.

“YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARINDA ÇOK İSTEKLİYİZ”

Güneş enerjisi santrali tarafında da yatırımlara devam edeceklerine dikkat çeken Ali Büyükdağ, “İlk etapta bir güneş enerji santralini satın almak için görüşmelerimiz sürüyor. Yeşil enerji yatırımları konusunda şirket olarak çok istekliyiz. Halihazırda devam eden güneş enerjisi santralimizde kurulu gücü de artırmak istiyoruz. Bu çerçevede 5 yıl içinde enerji tarafında 100 milyon dolarlık yatırım yapmak istiyoruz.”

KUŞADASI’NA 30 MİLYON DOLARLIK YATIRIMI PLANI

Turizm ve gayrimenkul sektörleri hakkında da değerlendirmeler yapan Ali Büyükdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turizm sektörünün gelecekte çok daha iyi noktalara ulaşacağına inanıyoruz. Bu çerçevede Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otelimizi yeniden inşa etmek için çalışmalara başladık. Yine Kuşadası’nda bir villa projesi başlatıyoruz. Buradaki turizm ve gayrimenkulde yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. İstanbul’daki otellerimiz için de yatırımlara devam edeceğiz.”