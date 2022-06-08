Enova, küresel çapta tanınmış araştırma enstitüsü EUPD Research ve ileri gelen işbirliği ve bilgi platformu Joint Forces for Solar Global (JF4S) tarafından verilen, uluslararası PV sektörünün prestijli ödülü olan “Top Brand PV Seal”e layık görüldü.

Enova bu yıl, uçtan uca güneş enerjisi hizmetleri sunan şirketlerin yarıştığı Güneş Enerjisi Mühendisliği, Satın Alma ve İnşaat (EPC) kategorisinde “Top Brand PV Seal” ödülünü kazandı.

Enova CEO’su Renaud Capris, söz konusu ödülle ilgili şunları söyledi:

“Enova’nın entegre enerji ve tesis yönetimi hizmetlerinde sürdürülebilirlik ortağı olarak öncü rolünü ortaya koyan bu ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. ‘Top Brand PV Seal’ ödülü, yerel ve bölgesel pazar gelişimine katkımızın bir göstergesi olup, müşterilerimizin ekibimize duyduğu güveni tasdikler niteliktedir. Enova, müşteri odaklı, gücünü kalitesinden alan sürdürülebilir iş modeliyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde pazar lideri konumuna yükseldi. Bu ödül, yerel ve bölgesel pazarlardaki kesintisiz gayretlerimizi ve performansımızı taçlandırdı.”