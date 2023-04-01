ARA
Bist 100
4812,93
-1,7%
Bist 100
Dolar/TL
19,1777
0,0339%
Dolar/TL
Euro/TL
20,7948
-0,5329%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0843
-0,5708%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1214,3
-0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EPDK duyurdu: Elektriğe indirim geldi

Elektrikte tüm abone gruplarında1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 indirim geldi.

01 Nisan 2023 | 09:18
0
EPDK duyurdu: Elektriğe indirim geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı.

Buna göre, tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidildi.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 133,7261 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 198,7345 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,1899 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5326 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1214,3 -0,51%
  • ALTIN ONS 1969,42 -0,56%
  • BIST 100 4812,93 -1,7%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1777 0,0339%
  • EURO/TURK LIRASI 20,7948 -0,5329%
  • EURO/USD 1,0843 -0,5708%
  • INGILIZ STERLINI 1,233 -0,45212%
  • JAPON YENI 132,814 0,068%
  • KANADA DOLARI 1,35195 -0,01886%
  • RUS RUBLESI 78 0,9382%
Günün En Çok Okunanları
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
İtalya'dan ChatGPT'ye geçici erişim engeli geldi
İtalya'dan ChatGPT'ye geçici erişim engeli geldi
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar
İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? Belbim duyurdu
İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? Belbim duyurdu
İngiltere’de konut fiyatlarında 14 yılın en yüksek düşüşü
GERİ
İLERİ
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
İtalya'dan ChatGPT'ye geçici erişim engeli geldi
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
İtalya'dan ChatGPT'ye geçici erişim engeli geldi
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Kilosu 120 bin TL'ye çıktı... 'Milli bitki'de bu yılki üretim hedefi 40 kilo
İtalya'dan ChatGPT'ye geçici erişim engeli geldi
Borsa, altın, döviz... Bu hafta artanlar, azalanlar
İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? Belbim duyurdu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL