Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyada da Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeye yönelik eleştiri sınırlarını aşan, kuruma yönelik ağır hakaret ve suçlamalarda bulunanlar hakkında hukuki yola başvurulacağı bildirdi.

EPDK’den yapılan yazılı açıklamada, sektör paydaşlarının da görüşleri alınarak hazırlanan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin önce kurul tarafından onaylandığı, ardından 11 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Düzenlemeyle gerçek elektrik tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla elektrik üretim tesisi kurmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, “Tüketicinin tükettiği kadarını da satarak yatırımının geri dönüşünü makul süreler içinde elde etmesi sağlanacaktır. Böylece doğası gereği şebekeye entegrasyonunda sıkıntı bulunan kesintili üretim yapan yenilenebilir enerji tesisleri, gerçekten ihtiyacı olan tüketiciler tarafından kurulacaktır. Getirilen kısıtın üzerindeki enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak bütün tüketicilere fayda sağlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyada da söz konusu düzenlemeye yönelik eleştiri sınırlarını aşan, EPDK’ye yönelik ağır hakaret ve suçlamalar içeren değerlendirmeler yapıldığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

“EPDK’nin bütün düzenlemeleri her türlü eleştiriye açıktır. Kurumumuz bütün düzenlemelerinin hazırlık aşamasında öncelikle ilgili tüm paydaşların görüşlerini almaktadır. Bu iş birliği süreciyle ilgili düzenlemeler hayata geçtiğinde de devam etmekte, karşılaşılan yeni durumlara yönelik yeni düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmektedir. Kurumumuzun bu yaklaşımı bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Ancak Türkiye enerji sektörünün göz bebeği konumunda olan, sahip olduğu 750 personelle ülkemiz ve sektörümüz için gayretli çalışmalarını sürdüren ve bu alanda yerli ve yabancı otoriteler tarafından da takdir gören Kurumumuza yönelik ağır hakaretlere karşı sessiz kalınması da beklenmemelidir. Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk hakkında kurumumuza yönelik ‘gangster, şehir eşkıyası’ şeklindeki hakaretleri sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da eleştiri sınırlarını aşan, Kurumumuza yönelik hakaret içeren paylaşım ve değerlendirmelerde bulunanlar hakkında hukuki yola başvurulacaktır. Özellikle vurgulamak isteriz ki EPDK ‘şahsi menfaat peşinde koşanların değil’ milletimizin çıkarlarını korumakla mükelleftir ve lisanssız elektrik üretiminin tüketicilerimizin sırtına bir maliyet yükü getirmesine izin vermeyecektir.”