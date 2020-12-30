Bakan Dönmez, “Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni”ne video konferans yoluyla katıldı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, “Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık.” diye konuştu.