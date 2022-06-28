Almanya’nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı’nda düzenlenen G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Moskova’nın enerji üretiminde pozisyonunu kullanarak Ukrayna’da başlattığı savaştan faydalanmasını önlemek için G7’nin daha fazla önlem alacağı belirtilen bildirgede, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus petrolünün taşınmasına yasak getirilmesinin gözden geçirileceği kaydedildi. Bildirgede, “Benzer düşünceye sahip tüm ülkeleri (Rus petrolü konusunda) eylemlerimize katılmayı değerlendirmeye davet ediyoruz.” denildi.

Bildirgede, tedariklerini çeşitlendirmek isteyen ülkelere yardım etmek de dahil olmak üzere Rusya’dan sivil nükleer teknoloji ve ilgili ürünlere olan bağımlılığın daha da azaltılacağı bildirildi.

– Enerji

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile koordineli olarak enerjide fiyat artışlarını azaltmak ve G7 ülkelerinde, diğer ekonomilerde ve toplumlar üzerinde daha fazla etkiyi önlemek için ek önlemlerin araştırılacağı vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

“Üretici ülkeleri enerji piyasalarındaki gerilimi azaltmak için üretimlerini artırmaya teşvik ediyoruz ve bu bağlamda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) son dönemde arzı sıkılaşan uluslararası piyasalara verdiği tepkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konuda harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz.”

Enerji arzını güvence altına almak ve olağanüstü piyasa koşullarının neden olduğu fiyat artışlarını azaltmak için tavan fiyat gibi ek önlemler de dahil olmak üzere derhal harekete geçileceği belirtilen bildirgede, G7 ülkelerinin iklim ve çevresel hedeflerinden ödün vermeden Rus enerjisine olan bağımlılığı aşamalı olarak sona erdirme taahhüdü yenilendi.

Bildirgede, enerji arzında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslimatlarının oynayabileceği rolün önemine işaret edilerek, mevcut küresel enerji krizine yanıt olarak bu sektöre yatırım yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

– Gıda güvenliği

Bildirgede, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının bir sonucu olarak artan gıda fiyatları ve kıtlığı azaltmak için G7 liderlerinin çabalarını yoğunlaştırma konusunda anlaştıkları bildirildi.

G7 ülkelerinin liderlerinin, küresel gıda güvenliği kriziyle mücadele için 4,5 milyar dolar ayıracakları belirtilen bildirgede, G7 ülkelerinin gıda ve tarım pazarlarını açık tutmaya devam edeceği kaydedildi.

Tüm ortaklara “piyasa oynaklığı ve dolayısıyla gıda güvensizliği riskini artıran haksız kısıtlayıcı ticaret önlemlerinden kaçınmaları” çağrısında bulunulan bildirgede, yetersiz beslenmenin yüksek olduğu ülkelerde temel beslenme hizmetlerini yaygınlaştırma taahhüt edildi.

Bildirgede, G7 ülkelerinin liderlerinin, büyük gıda stoklarına sahip ülke ve şirketlere “piyasaları bozmadan küresel gıda kıtlığını gidermeye yardımcı olmaları” çağrısında bulunduğu da kaydedildi.

– İklim Kulübü

G7’nin 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon nötr olma konusundaki eylemleri koordine etmek ve Paris Anlaşması’nı desteklemek için bir “İklim Kulübü” kurmayı hedeflediği aktarılan bildirgede, İklim Kulübü’nün, katılımcı ülkelerin “karbon emisyon yoğunluklarını azaltmayı” desteklemeyi hedeflediği ve özellikle sanayi sektörüne odaklanacağı belirtildi.

Bildirgede, 2025’e kadar 100 milyar dolarlık iklimin finansmanı hedefi için G7 ülkelerinin çabalarını yoğunlaştıracağı kaydedildi.

– Çin

Bildirgede, Çin’e, “askerlerini Ukrayna’dan derhal ve koşulsuz olarak geri çekmesi için Rusya’ya baskı yapması” çağrısında bulunuldu.

Doğu ve Güney Çin Denizi’ndeki durumla ilgili ciddi endişelerin devam ettiği aktarılan bildirgede, “Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki büyük bir alana yönelik hak iddialarının yasal bir dayanağı olmadığını vurguluyoruz.” denildi.

Bildirgede, Çin’e, “Hong Kong için Çin-İngiliz Ortak Bildirgesi’nde belirtilen özgürlük ve özerklik taahhütlerini yerine getirme” çağrısı yapıldı.

Liderlerin Çin’deki insan hakları durumu konusunda “ciddi” ölçüde endişeli içinde olduğu vurgulanan bildirgede, Pekin yönetimi, “zorla çalıştırma iddialarıyla gündeme gelen Tibet ve Sincan’da evrensel insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya” davet edildi.

– İran

İran’ın nükleer programına yer verilen bildirgede, “İran’ın asla nükleer silah geliştirmemesi gerektiğine ilişkin açık taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. İran’ın nükleer programını kısıtlamanın en iyi yolu diplomatik bir çözüm olmaya devam ediyor.” denildi.

– Kovid-19

Bildirgede, Kovid-19 salgınının üstesinden gelmek için güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı aşılara ve diğer temel tıbbi ürünlere adil küresel erişim ve teslimat sağlama taahhüdü yenilendi. Bildirgede, aşıların ve diğer ürünler için sürdürülebilir yerel ve bölgesel üretim kapasitesinin genişletilmesi yoluyla küresel sağlık sisteminin destekleneceği kaydedildi.

G7 liderlerinin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle G7 ülkelerinde dijital altyapının dayanıklılığını artırmak için adımlar atma konusunda anlaştıkları belirtilen bildirgede, “Ayrıca, Rusya ve diğer otoriter rejimler tarafından oluşturulanlar da dahil olmak üzere uluslararası tehditler karşısında iç güvenliğimizi daha da güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.” denildi.

– Rus petrolüne tavan fiyat

Bu arada, G7 liderleri, Rus petrolüne tavan fiyat planıyla Rusya’ya yönelik mevcut yaptırımlara karşı ülkenin hala ciddi petrol gelirine sahip olmasının önüne geçmek istiyor. Savaşın başladığı tarihten itibaren Rusya’nın petrol üretimi yüzde 8 düşmesine karşın petrol fiyatlarının artışıyla hükümetin hala sabit bir petrol gelirine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle Çin ve Hindistan’ın, Rus petrolünün en büyük alıcıları haline gelmişken Rus petrolünün alım ve satımında tavan fiyat uygulanmasının hayata geçirilmesinin oldukça zor olacağını savunuyor.

Öte yandan, tavan fiyat uygulamasının, Rus petrolünün taşınmasında yer alan Batılı bankacılık, sigortacılık ve nakliyat şirketlerine baskı uygulanarak hayata geçirilebileceği düşünülüyor.