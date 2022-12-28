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Gazprom'dan Türkiye açıklaması

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'de doğal gaz merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Karar iki devletin liderleri tarafından alındı ve biz şimdiden pratik uygulamasına başladık. Doğal gaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır." dedi.

28 Aralık 2022 | 17:20
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Gazprom'dan Türkiye açıklaması

Miller, Gazprom'un 2022 faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin bu yıl 412,6 milyar metreküp doğal gaz üreteceğini kaydetti.

Şirketin Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) dışı ülkelere bu yıl 100,9 milyar metreküp doğal gaz ihraç edeceğini belirten Miller, küresel doğal gaz talebinin ise bu yıl itibarıyla 65 milyar metreküp gerilediğini ifade etti.

Söz konusu düşüşün 55 milyar metreküple ağırlıklı olarak 27 Avrupa ülkesinde yaşandığına işaret eden Miller, "2022'nin oldukça zorlu bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Enerji piyasalarında tam anlamıyla topyekün değişimler yaşandı." dedi.

Çin'e yılda 100 milyar metreküp sevkiyat hedefi

Miller, küresel doğal gaz piyasasının hızla gelişmeye devam edeceğini ve gaz tüketiminin gelecek 20 yılda yüzde 20 artacağını belirterek, "Biz de elbette geleceği, yeni projelerimizi ve enerji güvenliğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının güvenilir şekilde çalışmaya devam ettiğine işaret eden Miller, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Türkiye ile birlikte bu ülkede bir doğal gaz merkezi projesi üzerinde çalışmaya başladık. Karar iki devletin liderleri tarafından alındı ve biz şimdiden pratik uygulamasına başladık. Doğal gaz merkezi, gaz piyasasında şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacaktır."

Miller, Çin'e yakın zamanda yılda 48 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştireceklerini vurgulayarak, Moğolistan üzerinden gönderilmesi planlanan hacim de eklendiğinde toplam sevkiyatın 100 milyar metreküpe ulaşmasını planladıklarını kaydetti.

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