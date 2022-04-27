Avrupa’da dün 103,20 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 13,3 artarak 117 avroya çıktı.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören mayıs vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 125 avrodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 09.28’te kapanışa göre yüzde 13,3 artarak megavatsaat başına 117 avroya yükseldi.

Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını durduracağı bildirmesi etkili oldu.

Gazprom, Bulgaristan ve Polonya’nın doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.