ARA
Bist 100
5435,74
0,96%
Bist 100
Dolar/TL
18,7916
-0,0606%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3371
0,2544%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0823
0,3035%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1152,92
0,22%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisi ihalesi...

Gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisi ihalesi...

Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi düzenlenecek...

19 Ocak 2023 | 13:27
0
Gelir paylaşım modeliyle güneş enerjisi ihalesi...

Nevşehir Belediye Başkanlığı, gelir paylaşım modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı/kurulumu için ihaleye çıktı. 

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhale kapsamında, Sulusaray kasabasındaki 207 Ada, 550 parsel numaralı taşınmaz üzerine 20 yıl süreli gelir paylaşım modeli ile 3250 kWe güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapımı/kurulum hakkı verilecek. Gelir paylaşım oranı olan yüzde 19’dan az olmamak üzere artırma yapılarak aylık gelirin İdareye bırakılması koşulu ile ihalesi düzenlenecek.

İhale 31 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00’te Nevşehir Belediye Encümeni'nce Meclis Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1152,92 0,22%
  • ALTIN ONS 1908,32 0,25%
  • BIST 100 5435,74 0,96%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7916 -0,0606%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3371 0,2544%
  • EURO/USD 1,0823 0,3035%
  • INGILIZ STERLINI 1,23268 -0,09199%
  • JAPON YENI 128,684 -0,14%
  • KANADA DOLARI 1,35001 0,00074%
  • RUS RUBLESI 68,7435 -0,6309%
Günün En Çok Okunanları
LinkedIn'e göre yükselen meslekler: Popüler, talep gören 15 pozisyon (2023)
40 ilde 443 arsa satılacak: Yüzde 40 peşinat ve 24 ay vade seçeneği var
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Maaş zammı hakkında 4 soru 4 cevap
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL