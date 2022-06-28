Doğuş Gıda; 2022’yi 6,5 milyar TL konsolide ciroyla kapatmayı hedefliyor.

Sıfır karbon salımı hedefiyle güneş enerjisi üretim paneli fabrikası kuracak ve fabrikalarının çatısına bu panelleri yerleştirecek olan şirket, bu proje için yaklaşık 85 milyon dolar yatırım yapacak.

1985’te bir aile şirketi olarak kurulan Doğuş Gıda; dökme çay ile başlayan üretim yolculuğuna poşet çay, yeşil çay ve bitki-meyve çaylarıyla ürün portföyünü genişleterek devam etti.

Gıda sektöründe büyüme hedefiyle farklı kategorilere de giren Doğuş Gıda; bugün ‘Doğuş Çay’, ‘Doğuş Şeker’, ‘Doğuş Bahçe’ ve ‘Doğuş Yiyecek ve İçecek’ şirketleriyle çay, şeker, salça, cips ve içecek sektörlerinde, 11 üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

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