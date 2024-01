Güneş enerjisinde çığır açan adım

Çin'deki Şanghay Mühendislik Bilimleri Üniversitesi'nden bir ekip, cam-seramik bir malzemenin şeffaf bir katman halinde Güneş pillerinin üzerine yerleştirilmesiyle ultraviyole (UV) ışığın görünür ışığa dönüştürülebileceğini buldu.

Independent'a göre bu malzeme, güçlü ışık altında bozulan yeni nesil perovskit pillere koruma katmanı sağlama avantajına da sahip.

Şangay Mühendislik Bilimleri Üniversitesi'nden Pei Song, "Hem karada hem de uzayda yer alan fotovoltaik pillerdeki potansiyel uygulamalarla, spektrum yavaşlamasının cam-seramiklerle birleştirilerek geliştirilmesi, fotovoltaik cihazlarda daha iyi performans elde etmek için yeni yollar açabilir" diyor.

GdPO4-GC:Eu3+/Pr3+ denen yeni malzeme araştırmacılara göre, daha önce önerilen spektral dönüşüm yöntemlerinin aksine laboratuvarda kolayca sentezlenebiliyor.

Ekip, bulgularının sadece Güneş panellerinin verimliliğini artırmada değil, aynı zamanda uzayda kullanılan fotovoltaik pillere koruyucu tabaka sağlamak için de kullanılabileceğini söylüyor.

Dr. Song, "Günümüzde, genişleyen uzay istasyonları daha fazla güç desteğine ve yüksek performanslı fotovoltaik pillere ihtiyaç duyuyor" diyor.

Bir fotovoltaik pilin üst tarafını önerilen spektral dönüşüm malzemesiyle kaplayıp uygun kapsülleme ve mühürleme teknolojisini kullanarak, çok düşük nem seviyeleri ve UV'nin verimli şekilde geri dönüştürülmesini sağlayabiliriz. Ayrıca cam-seramik malzemeler sert bir dokuya sahip olduğundan fotovoltaik piller, uzayda süzülen küçük molozların çarpmasına karşı koruma sağlayabilir.

Malzemenin maliyet açısından uygunluğunu geliştirmek ve hangi kalınlığın en yüksek verimliliği sağladığını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Araştırma, Journal of Photonics for Energy'de "Ultra-violet wavelength driven solar spectral converter for photovoltaic cell application" (Fotovoltaik pil uygulamasında ultraviyole dalga boyuna dayalı Güneş ışınımı spektrumu dönüştürücü) başlıklı çalışmada detaylandırıldı.