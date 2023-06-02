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Güneş enerjisinde ilginç buluş: Bu kayalar bataryaya dönüşebilir

Granit ve sabuntaşı, güneş enerjisini depolamak için düşük maliyetli ve çevre dostu bir yöntem sunabilir.

02 Haziran 2023 | 00:01
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Güneş enerjisinde ilginç buluş: Bu kayalar bataryaya dönüşebilir

Independent'ın haberine göre bilim insanları güneş enerjisini kayalarda depolamanın ve ısıyı elektriğe dönüştürmenin bir yolunu keşfetti.

Habere göre Tanzanyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi adı verilen bir yaklaşım kullanarak, bazı granit ve sabun taşlarının güneş ısısını ilkel bir batarya işlevi görecek kadar yüksek bir yoğunlukta depolayabildiğini keşfetti.

Termal enerji depolamanın artık parlamadığında bile Güneş'ten enerji toplamanın ve depolamanın düşük maliyetli bir yolu olabileceği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl İsveç ve Çin'den bilim insanları, termoelektrik jeneratör görevi gören ultra ince bir çip kullanarak güneş enerjisini yaklaşık yirmi yıl boyunca depolamanın bir yolunu bulmuşlardı. Bu yenilikçi sistem teknik olarak elektronik cihazlara entegre edilebilir, ancak geniş ölçekte uygulama için hala çok maliyetli.

Buna karşılık, araştırmacılar granit ve sabuntaşı örneklerinin güneş enerjisini depolamak için düşük maliyetli ve hazır bir yöntem olabileceğini savunuyor.

Araştırmacılar bulgularını özetledikleri bir makalede, "Kayaların bir depolama alanı olarak kullanılması, kayaların bolluğu ve düşük maliyeti nedeniyle uygun fiyat potansiyeli sunuyor. Bir hava-kaya yatağı düşük yatırım maliyetine, yüksek güvenilirliğe ve verimliliğe sahiptir, çevre dostudur ve ısı dönüştürücülerin kullanılmasını gerektirmez" diyor.

Habere göre kaya yatağı 600 °C'ye kadar güneş termal enerjisini yakalayıp toplar ve bu enerji daha sonra sıvıyı kaynatıp buhar haline getirerek elektrik üretmek üzere bir jeneratör türbinine güç sağlamak için kullanılır.

Sonuçlar, Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanan Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Üretimi ve Güneş Enerjili Kurutma Teknolojisi için Enerji Depolama Materyalleri Olarak Sabuntaşı ve Granit Kayalarının Deneysel İncelemesi başlıklı çalışmada detaylandırıldı.

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