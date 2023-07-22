Yağmur damlalarından nasıl enerji üretilebilir? Habere göre Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bir ekibin ortaya attığı yöntem, sıvı-katı temasından elektrifikasyon oluşturan triboelektrik nanojeneratör (TENG) adı verilen bir cihaz içeriyor.

Habere göre genellikle dalgalardan enerji toplamak için kullanılırken damlacık bazlı TENG'ler (D-TENG'ler), daha önce kayda değer bir ölçekte çalışmalarını engelleyen teknik sınırlamalarla karşılaşmıştı.

Araştırmacılar güneş panellerindeki köprü dizilerini kullanarak bu tür engellerin aşılabileceğini keşfettiklerini söylüyor.

Araştırmanın başında bulunan Profesör Zong Li, "Güneş enerjisi üreten birden fazla ünitenin yükü karşılamak için paralel şekilde bağlandığı güneş panellerinin tasarımına atfen, yağmur damlasından enerji toplamada basit ve etkili bir yöntem öneriyoruz" dedi.

Köprü dizisi jeneratörlerinin maksimum güç çıktısı, geniş alana düşen yağmur damlalarından enerji toplanan geleneksel yöntemdekinden yaklaşık 5 kat daha yüksek. Bu çalışmanın sonuçları, geniş alana düşen yağmur damlasından enerjisi toplamada uygulanabilir bir şema sağlayacak.

Buluşu detaylandıran "Rational TENG arrays as a panel for harvesting large-scale rainindrop energy" (Yağmur damlasından büyük ölçekte enerji toplamada panel şeklindeki rasyonel TENG dizileri) başlıklı çalışma iEnergy adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Çalışmada, "Doğal enerji ve su döngüsünün önemli bir parçası olan yağmur, bol miktarda yenilenebilir enerji içeriyor" ifadeleri yer alıyor.

Açıklamaya göre bu tür bir yenilenebilir enerji bugün için etkili kullanımdan yoksun... D-TENG'lerin doğasındaki kısıtlamaları hafifletmek için makul bir topoloji bulmak, yağmur damlasından büyük ölçekli enerji toplamayı gerçekleştirme açısından büyük önem taşıyor.

