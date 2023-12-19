ARA
Bist 100
7745,31
-0,58%
Bist 100
Dolar/TL
29,0931
0,1255%
Dolar/TL
Euro/TL
31,929
0,5649%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0975
0,5046%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1909,9
0,87%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • Güneş panelleri bu yıl belediye bütçesine 3.1 milyon dolar katkı sağladı

Güneş panelleri bu yıl belediye bütçesine 3.1 milyon dolar katkı sağladı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kurulan güneş enerjisi santralinden bu yıl 3,1 milyon lira gelir elde edildi.

19 Aralık 2023 | 14:10
0
Güneş panelleri bu yıl belediye bütçesine 3.1 milyon dolar katkı sağladı

Akkuş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gökçebayır Mahallesi'nde 13 bin 500 metrekarelik alana 2 bin 376 panel kullanılarak kurulan güneş enerji santralinin üretime devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'umuz bir merkez olacak." dediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hidroelektrik santrali, rüzgar enerji santrali derken Akkuş Belediyesi olarak bizler de yenilenebilir enerjiden istifade etmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce güneş enerji santralimizi kurmuştuk. Bu anlamda ilçemiz hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisi santralleriyle Türkiye'deki 922 ilçe arasında tek konumda. Güneş enerji santralimiz 2023 yılında 850 megavat enerji üretirken belediyemiz bütçesine ise 3,1 milyon lira katkı sağladı."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1909,9 0,87%
  • ALTIN ONS 2041,97 0,76%
  • BIST 100 7745,31 -0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0931 0,1255%
  • EURO/TURK LIRASI 31,929 0,5649%
  • EURO/USD 1,0975 0,5046%
  • INGILIZ STERLINI 1,27366 0,71006%
  • JAPON YENI 143,917 0,701%
  • KANADA DOLARI 1,33368 -0,43152%
  • RUS RUBLESI 90,543 0,0199%
Günün En Çok Okunanları
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Almanya'da Ukrayna endişesi
Almanya'da Ukrayna endişesi
Hyundai'den Rusya kararı
Hyundai'den Rusya kararı
Avrupakent GYO halka arz sonucu belli oldu
Avrupakent GYO halka arz sonucu belli oldu
Güneş panelleri bu yıl belediye bütçesine 3.1 milyon dolar katkı sağladı
Güneş panelleri bu yıl belediye bütçesine 3.1 milyon dolar katkı sağladı
Rus turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler... Dikkat çeken Türkiye detayı
Rus turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler... Dikkat çeken Türkiye detayı
Ünlü milyardere göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata
GERİ
İLERİ
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Almanya'da Ukrayna endişesi
Hyundai'den Rusya kararı
Avrupakent GYO halka arz sonucu belli oldu
1,9 milyon dolarlık kripto parasını hackerlardan böyle geri aldı: 'Herkes bu kadar şanslı olmayabilir'
Almanya'da Ukrayna endişesi
Hyundai'den Rusya kararı
Avrupakent GYO halka arz sonucu belli oldu
Güneş panelleri bu yıl belediye bütçesine 3.1 milyon dolar katkı sağladı
Almanya'da Ukrayna endişesi
Hyundai'den Rusya kararı
Avrupakent GYO halka arz sonucu belli oldu
Güneş panelleri bu yıl belediye bütçesine 3.1 milyon dolar katkı sağladı
Rus turistlerin en çok harcama yaptığı ülkeler... Dikkat çeken Türkiye detayı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL