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  • Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerindeki ÖTV artışı ile depremin yol açtığı maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmanın hedeflendiğini, ayrıca, düzenlemenin cari açığı kontrol altına almaya da destek vereceğini bildirdi.

16 Temmuz 2023 | 22:27
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Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışının sebeplerine değinilerek, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." ifadeleri kullanıldı.

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’nin, 2016 yılında GSYH içindeki payının yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,80’e, vergi gelirleri içindeki payının ise 2016 yılında yüzde 26,23 iken 2022 yılında yüzde 17,84’e düştüğü vurgulandı.

Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG’de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranının yüzde 50’lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kaldığı ifade edildi.

"Artışa rağmen ülkemiz halen benzin ve motorinde Avrupa’da en ucuz 4. ülke"

Maktu ÖTV tutarlarının benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira, diğerlerinde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artırıldığı belirtilen açıklamada, "Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır. Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa’da en ucuz 4. ülke konumundadır. Sınır komşumuz Yunanistan’da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır." bilgisi paylaşıldı.

Bakanlığın açıklamasında diğer ülkelerin dolar cinsinden benzin ve motorin fiyatlarına da yer verildi. Buna göre, benzinin dolar cinsinden fiyatının en yüksek olduğu ilk 3 ülkenin 2,297 dolarla İzlanda, 2,231 dolarla Finlandiya, 2,174 dolarla Hollanda olduğu bildirildi.

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