Şirketler sürdürülebilirlik konusunda açıkladıkları hedeflere ulaşmak üzere yoğun bir süreç yönetiyor. İş dünyası çevre ve sosyal değerleri öne alan yatırım anlayışıyla geleceğe hazırlanırken, sürdürülebilirlik hedeflerini hızlandırmaya odaklandı.

Birçok büyük şirket için bütçelerin yeniden yazıldığı ve yeni yıla dair hedeflerin belirlenmeye çalışıldığı bugünlerde artık hedeflerin merkezinde sürdürülebilir adımlar geliyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) reel sektörleri ele alarak hazırladığı raporuna göre şirketler iklim değişikliğini ekonomik faaliyetleri için en büyük tehdit olarak ifade ediyorlar.

Bu noktada yeni dönemde büyümenin, verimliliğin ve kârlılığın temelinde etki yatırımlarına ağırlık vermekten geçtiğini gören büyük gruplar, bütçelerinde bu alana ayrı bir başlık açmış durumda.

Sürdürülebilirlik konusunda hemen her holding hedeflerini belirlerlerken artık sıra bu hedeflere yönelik adımların hızlanmasına geldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.