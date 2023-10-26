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IBRD'den Türkiye'ye deniz üstü RES için 7,9 milyon euro hibe

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Türkiye'ye deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) saha geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere 7,9 milyon euro hibe kaynak sağlayacak.

26 Ekim 2023 | 10:29
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IBRD'den Türkiye'ye deniz üstü RES için 7,9 milyon euro hibe

Konuyla ilgili milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, anlaşma seçilen sahalarda riskleri ortadan kaldırarak ve kurumsal kapasiteleri güçlendirerek, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırım potansiyelini geliştirmesine yardımcı olma amacı taşıyor.

IBRD, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu idarecisi sıfatıyla Türkiye'ye RES saha geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere 7,9 milyon euro hibe kaynak sağlayacak.

Hibe, deniz üstü RES saha geliştirme çalışmaları kapsamında, çevresel ve sosyal kısıt analizi, teknik, yasal, ekonomik analizler ve kapasite geliştirme gibi konularda kullanılacak. Anlaşmada hibenin kapanış tarihi 31Mayıs 2025 olarak belirtildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz IV-Deniz Üssü Rüzgar Enerjisini Destekleme Projesi’nin ön protokolü 28 Ağustos 2023 tarihinde imzalanmıştı.

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