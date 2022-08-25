EPDK Kurucu Başkanı Yusuf Günay’ın oğlu Burak Günay ve Sarper Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Sarper Cengiz, arkadaşlıklarını işlerine de taşıdılar. Win Solar ile güneş enerjisine odaklandılar.

Şirket önümüzdeki yıl minimum 50 milyon dolar ciro hedefliyor. Türkiye’de sekiz yıl önce 40 MW ile başlayan güneş enerjisi kurulu gücü, bugün yaklaşık 8 bin MW’a ulaşmış durumda.

Güneş, toplam kurulu enerji gücünün yüzde 8’ini oluştururken, güneş enerji santral sayısı ise 8 bin 566. Deyim yerindeyse güneş enerjisinde henüz ‘emekleme’ dönemi yaşayan Türkiye, bu alandaki kurulu gücüyle Avrupa’da sekizinci, dünyada ise 16’ıncı sırada yer alıyor.

Oysa Türkiye, bu sıralamada çok yukarılara çıkabilecek potansiyele sahip. Bu da şirketlerin güneşe ilgisini artıyor. Yüzünü güneşe dönen şirketlere geçtiğimiz ay bir yenisi eklendi. Win Solar, güneş enerjisinde 360 derece hizmet verme hedefiyle yola çıktı.

Enerji çevrelerinin yakından tanıdığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurucu Başkanı Yusuf Günay’ın oğlu Burak Günay ve Sarper Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Sarper Cengiz’in kurduğu, Sarper Petrol CEO’su ’un da yine CEO’luk koltuğunda oturduğu şirket, ilk aşamada özellikle sanayi tesislerinde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmayı planlıyor.

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