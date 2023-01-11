İngiltere ve Suudi Arabistan'dan mineral kararı

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, iki ülkenin kritik minerallerde işbirliğini artırma kararının, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Grant Shapps'in, Riyad'da katıldığı Gelecek Mineralleri Forumu'nda alındığı kaydedildi.

İş birliğiyle Suudi Arabistan'ın, İngiltere'nin lider üretim ve madencilik sektörlerinde yatırım yapacağı aktarılan açıklamada, İngiliz madencilik firmalarının da Suudi Arabistan'da yeni fırsatları değerlendirmesinin sağlanacağı belirtildi.

Grafit ve lityum gibi kritik minerallerin ekonomi için kritik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel piyasalar oldukça oynak ve tedarik zincirleri de risk altında. Bu durum, İngiltere'de meslekleri ve sektörleri piyasa şokları ve jeopolitik olaylara karşı kırılgan hale getiriyor. Bunun gibi anlaşmalar, İngiltere'nin tedarik zincirlerini daha dirençli kılarken, yeşil endüstrilerin ihtiyacı olan tedarikin de sağlanmasına katkıda bulunacak. Suudi Arabistan, küresel piyasalarda 1,3 trilyon dolar değerle en büyük kritik mineral potansiyeline sahip ülkelerden biri."

Açıklamada, Gelecek Mineralleri Forumu'nda iki ülkenin işbirliğini artırma kararına ilişkin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Shapps'in şu görüşlerine yer verildi:

"Kritik mineraller, günlük hayatımızı ve işimizi yapmamızı mümkün kılan telefondan otomobillere birçok alanda kullanılıyor. Bu nedenle, bu önemli kaynakların tedarikinin güvence altında olması kritik önemde. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji fiyatlarına etkisi bize uluslararası tedarik zincirlerinin ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunu ve neden tek bir ülkeye bağımlı olmamamız gerektiğini gösterdi. Bu nedenle, Suudi Arabistan gibi partnerlerle çalışmak, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve iş imkanlarının desteklenmesi açısından kilit önemde."