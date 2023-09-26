Insider'ın makalesine göre fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma yönündeki çabalar bir süredir popüler olmayan bir emtianın yükselişine neden oluyor:Uranyum.

Habere göre Çin'den Hindistan'a ve Rusya'ya kadar ülkeler artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla nükleer program peşinde koştukça ağır metale olan talep de arttı. Bu durum uranyum fiyatını 2011'deki Fukuşima nükleer felaketinden bu yana görülmemiş seviyelere yükseltti. Ve habere göre uzmanlar, önümüzdeki yıllarda maliyetlerin daha da artabileceği uranyum tedarikindeki sıkıntı konusunda uyardılar.

Emtianın fiyatı yılbaşından bugüne neredeyse %40 artarak pound başına yaklaşık 66,25 dolara yükseldi.

Financial Times'a konuşan bir enerji uzmanı uranyum arzında Fukuşima öncesi seviyeleri aşabilecek bir sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyor. Uranyum nükleer enerji için kilit bir bileşen.

Grafik: Anadolu Ajansı (Ağustos 2023)

Radyoaktif zehirli bir metal olan uranyum, kanser tedavisinden denizciliğe, silah sanayisinden nükleer enerji tesislerine kadar birçok farklı alanda kullanılıyor.

