Son dönemde yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna krizi ve enerji tedarikinde yaşanan sorunlar yeşil dönüşüme olan ilgiyi bir miktar azalttı. İş dünyası temsilcileri kamu-özel ortak vizyonu ile tüm ekonomi aktörlerinin yeşil dönüşüme uyum için çalışması çağrısında bulunuyorlar.

Avrupa’yı karbon nötr bir kıta haline getirmeyi ve sürdürülebilir bir AB ekonomisi sağlamayı hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı, pandemi sonrasında Türkiye’deki tüm sektörleri etkisi altına almaya başladı.

Bu yıl 250 milyar dolara ulaşması beklenen ihracatının yarısından fazlasını Avrupa ülkeleri ile gerçekleştiren Türkiye iş dünyası için ‘yeşil dönüşüm’ kaçınılmaz bir önem arz ediyor.

Ancak son dönemde Rusya-Ukrayna krizi ile baş gösteren enerji ve gıda tedariği sorunları, yeşil ekonomiye geçiş konusunda küresel çapta bir yavaşlamaya neden oldu.

Devletler geleneksel kömür üretimi ve nükleer enerji gibi geride bırakmaya hazırlandıkları teknolojilere geri dönmeye çalışırken, şirketler ise maliyet artışlarının giderek ağırlaştığı bu dönemde ‘yeşil dönüşüm’ için çok daha kapsamlı finansal destekler talep ediyorlar.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.