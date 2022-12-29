AA muhabirinin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğalgaz konut abonesinin faturasında indirim olacak.

Bu kapsamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.

Söz konusu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.