JP Morgan küresel petrol talebi için bu yıl tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Küresel petrol talebi için mayıs ayı beklentisini 1,6 milyon varil/gün aşağı çeken JP Morgan bu yılın tamamı için tahminini de 1 milyon varil/gün düşürdü.

Bu yıl için brent petrol fiyat tahminini 114 dolar/varil olarak sürdüren JP Morgan fiyatın yıl içinde 120 dolar/varile kadar yükseleceğini ve 2022’de ortalama 104 dolar/varil olacağını öngördü.

JP Morgan raporunda petrol arzında 1 milyon varil/günlük bir ek kaybın yaşanması halinde petrol fiyatının 18-35 dolar/varil aralığında artacağını ve 150 dolar/varil seviyesine ulaşacağını da savundu.