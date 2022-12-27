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Bakan Dönmez: İlk gaz Mart ayında sisteme verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki son doğalgaz keşfinin detaylarını açıkladı.

27 Aralık 2022 | 10:41
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Bakan Dönmez: İlk gaz Mart ayında sisteme verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj gemisinin, Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini bildirmiş, bu keşifle beraber Karadeniz'deki gaz rezervinin toplam 710 milyar metreküpe ulaştığı bilgisini vermişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz rezervine ilişkin açıklama yaptı.

Karadeniz doğalgaz rezervi son keşifle birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı.

Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

170 kilometrelik ana iletim hattımız tamamlandı.  Deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Karada gazı işleyecek kara işleme tesisi de yüzde 85 oranında tamamlandı. Tesis ilk etapta günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek, ikinci fazda 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı. Üretilen gazı BOTAŞ'ın ana iletim sistemine bağlayacak istasyon çalışmaları tamamlandı. Deniz tabanında bugüne kadar 10 kuyuyu açtık. Buraya 30'un üzerinde ilave kuyu açarak devam edeceğiz. 2026 gibi kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız. Sahada karada 5 bin 500 denizde 2 bin 500 olmak üzere çalışan arkadaşımız var.

"İLK GAZ MART SONU SİSTEME VERİLECEK"

29 Ekim tarihinde Fatih sondaj gemimiz Çaycuma -1 bölgesine gitmişti. Bu keşfe göre üretilebilir rezervi 58 milyar metreküp. Sakarya gaz sahasının hemen yanında. Çaycuma keşfiyle birlikte toplam 710 milyar metreküplük rezerve ulaştık. 540 milyar metreküplük rezervi 652 milyar metreküp olarak revize ettik. Ekiplerimiz son sürat çalışmaları yapıyor. Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı mart sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız. 

 

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