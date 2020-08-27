Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı…
Tebrikler arkadaşlar👏 pic.twitter.com/0F3YpV2k2B
— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 27, 2020
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mühendislerin keşfedilen gazı test amaçlı yaktığı görüntülere yer vererek, “Tebrikler arkadaşlar” ifadesini kullandı.
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