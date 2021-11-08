ISO 14064 Karbon Ayak İzi Beyan Belgesi’ni alan Dorçe, inşaatta yeşil dönüşüme önderlik ediyor.

Dorçe Stratejik Yönetim ve Planlama Direktörü Yücel Çebi, doğanın karbona karşı savaşında alabilecekleri rolleri belirlemeye başladıklarını söylüyor.

Yeşil yapı kavramı, çevre dostu ve sürdürülebilir sağlıklı binalar, düşük karbon salınımlı üretim ve hammaddelerin geri dönüştürülebilir olması gibi özellikleri bir arada sunuyor.

Sektöre yansıması da bu özelliklerin birleştiği prefabrik ve modüler yapılar şeklinde oluyor.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, modüler ve prefabrik yapı imalatı ile sanayici; anahtar teslim projelerle de müteahhit kimliği olan, tüm mühendislik hizmetlerini bünyesinde barındıran ve ihracata dayalı bir iş modeliyle çalışan bir şirket.

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