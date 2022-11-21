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Katar ve Çin'den 27 yıllık LNG anlaşması

21 Kasım 2022 | 13:16
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:11
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Katar ve Çin'den 27 yıllık LNG anlaşması
Uzmanlar, anlaşmanın LNG sektöründeki "en uzun süreli anlaşmalardan biri" olduğunu belirtiyor.

Katar ve Çin firmaları arasında 27 yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması imzalandığı açıklandı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar'ın sahip olduğu Qatar Energy ile Çin Petrokimya Şirketi (SINOPEC) arasında uzun vadeli alım-satım anlaşması yapıldı.

Anlaşmaya göre Qatar Energy'nin SINOPEC'e 27 yıl boyunca yıllık 4 milyon ton LNG sağlayacağı duyuruldu.

Uzmanlar, anlaşmanın LNG sektörünün "en uzun süreli anlaşmalarından biri" olduğunu belirtiyor.

Dünyanın en çok LNG ihraç eden ülkeleri arasında yer alan Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG sağlıyor.
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