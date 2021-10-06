Deriva Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Enerji Piyasaları Uzmanı Tolga Uysal, son günlerde küresel enerji piyasalarında bir kriz yaşandığını belirterek, “Doğal gaz piyasasında özellikle son 1-2 gündür gördüğümüz fiyat artışları tamamen bir panik havasının yansıması.” dedi.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterge olarak kabul edilen Hollanda TTF vadeli işlemlerinde doğal gaz fiyatının dün yüzde 22 bugün ise yüzde 13’ten fazla arttığını söyledi.

Güncel olarak TTF fiyatlarının 130 avroyu aştığını kaydeden Uysal, ABD’de kasım vadeli doğal gaz kontrat fiyatını ise 2 dolar seviyelerinden 6,38 dolara çıktığını aktardı.

Uysal, Avrupa ve Türkiye’de 2021 yazının kurak geçmesi nedeniyle hidroelektrik tarafında üretimin büyük düşüş gösterdiğini, rüzgardan üretimin de yüzde 15 civarında azaldığını belirtti.

Bu gelişmelerin ardından ülkelerin alternatif olarak kömüre yöneldiklerine işaret eden Uysal, “Kömüre yönelme olunca orada fiyat yükseldi. Hepsi birbirini tetikliyor. Rusya’nın gazı az göndermesi birinci etken, ikinci etken kuraklık ve hidroelektrikteki azalma ve üçüncü etken de Kovid-19 kaynaklı pandemi sonrası talebin yavaş yavaş artmaya başlaması. Bütün bunlar birleşince bir anda fiyatlar yukarı çıktı ama son 1-2 gündür piyasada gördüğümüz fiyat artışları tamamen bir panik havasının yansıması.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yüksek doğal gaz fiyatlarına alışmamız gerekecek”

Uysal, piyasalarda her paniğin ardından bir geri dönüş yaşandığını belirterek, “Elbette fiyatlarda bir miktar düzeltme olacaktır ama bu yüksek fiyatlar kalacak, bu bir gerçek. Kış aylarına giriyoruz ve bu yüksek doğal gaz fiyatlarına alışmamız gerekecek.” ifadelerini kullandı.

Sanayi sektöründe enerji maliyetlerinin artmasının da en önemli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

“Sanayi açısından bakarsak navlun fiyatları 4 katına çıkmıştı. Bu da sıkıntılı bir durum, hal böyle olunca sanayi şirketleri bir şekilde gelecek yıllardaki enerji maliyetini sabitlemek amaçlı alternatif arayışına gidecek. Bunu yapmak zorundalar. ‘Hedge’ dediğimiz fiyat sabitleme mekanizmalarının işlemesinden hep bahsediyordum. Sanayi şirketlerinin bu konuda bazı çalışmalara girmek durumunda olduklarını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu piyasalar çok aktifleşecek.”