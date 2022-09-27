Zorlu Holding, Zorlu Enerji’nin azınlık payının Kuveyt Varlık Fonu iştirakine satışında sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Zorlu Enerji’nin yüzde 12,34’ü 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure LP’ye devredilecek.

Hisse devri şirket yönetim kontrolünde değişikliğe yol açmayacak.

Hisse devrinden elde edilecek gelir Zorlu Enerji finansal borçlarının ödenmesi amacıyla kullanılacak. Anlaşmayla Zorlu Enerji ile Kuveyt Varlık Fonu arasında kredi sözleşmesi de tadil edildi. Buna göre 150 milyon dolarlık kalan anapara borcunun geri ödemesinde vade 2028’e uzatıldı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Zorlu, Kuveyt Varlık Fonu ile Hollanda’daki iştiraki ZES N.V.’nin çoğunluk paylarının satışı için de anlaştı.

Anlaşmaya göre Zorlu Enerji iştiraki ZES Dijital, ZES bünyesine dahil edilecek. Daha sonra ZES paylarının tamamı yurt dışında kurulacak yeni şirkete devredilecek. Yeni şirketin çoğunluk payları 50 milyon dolara Wren House Infrastructure’a devredilecek.

Hisse devirlerinin tamamlanması sonucunda Zorlu Enerji yabancı kredi anapara borcunda 100 milyon dolar azalma bekliyor.