Limak Enerji, enerji yönetimi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi” almaya hak kazanan ilk elektrik tedarik şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği projelerle geçen yılı sonunda bu belgeyi almaya hak kazandı.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk elektrik tedarik şirketi olan Limak Enerji, çalışanlarının enerji farkındalığının artması için daha az karbon ayak izi ve enerji maliyetlerinde tasarruf gibi çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

Müşterilerine yönelik tasarruf ve verimlilik projeleri gerçekleştiren şirket, kurum içi projeleri de devreye alıyor.

Böylece, şirket, çalışanlarını enerji yönetim sistemine dahil ederek verimli enerji tüketimi sayesinde dünyanın sürdürülebilirliğine ve topluma katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, sürdürülebilir bir döngü için gerçekleştirilen çalışmaların çıktısı olarak söz konusu belgeyi aldıklarını belirterek, “Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tüketiciyi bilinçlendiren önemli projelere imza attık. Kurum içerisinde de birçok fizibilite çalışmasını yürütüyor, yeni projelerimizi hazırlıyoruz. Yine kurumumuz içerisinde atıkların sınıflandırılmasını sağlıyor ve uygun bir şekilde geri dönüşüme gönderiyoruz. Plastik kullanımının azaltılması ve sıfıra indirgenmesi adına aksiyonlar alıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.