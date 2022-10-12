Bir haftada 4 kez zamlanan motorin fiyatında bu kez indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerin akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

Motorin grubuna 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.