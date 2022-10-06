Motorine 3 günde 3. zam. Motorin grubunda yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,53 TL artış bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Karar sonrası Brent petrol fiyatı 93 doları aştı. Petrol fiyatındaki dalgalanma ve dövizdeki artışın akaryakıt fiyatlarına etkisi de sürüyor.

Bugün benzine 74 kuruş, motorine 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. 5 Ekim’de de benzinin litresi 62 kuruş, motorinin litresi 1,10 TL artmıştı.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Motorine yarından itibarıyla 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geliyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 25.56 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.