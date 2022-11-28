Motorine indirim geliyor (28 Kasım 2022)

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Motorine yarından itibaren 82 kuruşluk indirim geliyor.



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklerin benzin ve motorin fiyatlarına yansıması devam ediyor.



29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Eğer indirim gerçekleşirse motorinin litre fiyatı 23.02 TL olacak.



Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.