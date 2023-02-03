Motorine peş peşe 3. indirim geliyor

Motorinde dünün ardından bugün de indirim gelirken LPG ise zamlandı. Öte yandan motorin grubunda cumartesiden geçerli olmak üzere 68 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Motorine 65 kuruş indirim geldi.

Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL'den satılıyor. Fiyatı 1,07 lira artan otogaz ise 11.99 TL'den satılıyor.

Petrolde sınırlı düşüş

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,61 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, devam eden resesyon endişelerinin yol açtığı zayıf talep görünümü etkili oldu.