Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yeni zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

8 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul’da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor. (NTV)